CHASTRE: Delikus, Houbrix, Stock, Goffaux, Schmit, Franklemon-Michel, Quertinmont, E. Michiels, Genard, Naji (55' Courtoy), Wertbrouck.

Buts: D’Haeyer (1-0, 26'), Quertinmont (1-1, 43'), Bouttiaux (2-1 et 3-1, 47' et 63').

À égalité après 180 minutes, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but où Chastre a raté son dernier envoi via Stock. "Les circonstances ont été particulières car il n’y avait pas d’arbitre désigné, on nous exclut Houbrix après un contact où les deux filles vont au ballon mais cela provoque la blessure de la joueuse adverse, puis Goffaux prend une deuxième jaune (64') alors que sa première faute n’en était pas une" , résume François Marot (T1) dont la formation a disputé la dernière demi-heure à neuf. "On s’est encore créé des occasions mais on leur a laissé des espaces. Cela dit, le bilan est positif sur ces deux derniers matches où j’ai revu un groupe, une hargne et de l’envie qu’on n’avait plus et c’est d’autant plus frustrant qu’on serait allé chercher d’autres points avec cette mentalité."