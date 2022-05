47 juniors au Grand Prix Émile Degueldre à Walhain

L’épreuve a été animée par un quatuor qui a pris les devants même si derrière, au peloton, on n’est pas resté sans chômer. Notamment dans le chef de Tom Vuylsteke, l’Orp-Jauchois qui réalise un bon début de saison dans sa nouvelle catégorie ou encore du Chastrois Oscar Dopchie.

Mais au final, les quatre hommes de tête ne seront plus rejoints et c’est Wout Vandenbossche du KVC Meetjesland qui va s’imposer en devançant le coureur de Sprint 2000 Tom Breyer alors que le coureur de Fernlemont, Arthur Alexandre, montait sur la dernière marche du podium pour le plus grand plaisir de son coach mais aussi de l’organisateur René Mathy. "Il a eu un début de saison plus que compliqué, avec maladies sur maladies, des conditions psychologiques difficiles, mais il n’a jamais baissé les bras et a fait tout ce qu’il faut pour être la meilleure version de lui-même depuis des années. Ce premier podium, en plein blocus et après deux grosses semaines d’entraînements, vient récompenser ses efforts et j’en suis sûr, lui donner la confiance qu’il faut pour passer un nouveau cap."

On notera la sixième place de Tom Vuylsteke.

Le classement: 1. Wout Vandenbossche, 2. Tom Breyer, 3. Arthur Alexandre, 4. Jerko De Laeter, 5. Baptiste Snoecks, 6. Tom Vuylsteke, 7. Loris Michel, 8. Gabin Laurent, 9. Witse Omloop, 10. Tim Fauville, 11. Mike Uytterhoeven, 12. Baptiste Godinache, 13. Ferre Clerx, 14. Alexandre Docq Cremer, 15. Oscar Dopchie, 16. Leopold Dallemagne, 17. Michaël Latin, 18. Édouard Nowacki, 19. Gijs Van den Broek, 20. Mats Van Hemelryck.