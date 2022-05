Tubize-Braine reçoit le Lierse en demi-finale du tour final

Si en début de semaine, Mohamed Bouhmidi, le coach des Tubiziens, confiait que le groupe prenait son mal en patience et continuait à s’entraîner sérieusement dans l’attente de retrouver la compétition, nul doute que ces derniers auront faim de ballon, surtout quand on connaît l’enjeu de ce tour final et les ambitions du club. " Très honnêtement c’est dans de telles circonstances qu’on se rend compte que c’est long deux semaines! Et surtout deux semaines durant lesquelles nous sommes passés par plusieurs émotions. Dans un premier temps nous étions éliminés, puis nous sommes repêchés pour jouer la demi-finale dix jours plus tard. Demi-finale qui est ensuite décalée de quatre jours et ainsi de suite. Mais ça y est, notre heure est arrivée. On s’est entraîné dur et je sens que tout le groupe est concerné. Nous étions encore 24 cette semaine à l’entraînement, et je dois vraiment tirer mon chapeau aux joueurs pour les efforts qu’ils font alors que la saison a déjà été longue et que tous les autres clubs sont en congé. "

Gagner le tour final

Le tour final, au même titre que les trois autres équipes concernées, la RUTB veut le remporter. " À ce stade-ci, tout le monde veut gagner le tour final. Il n’y a aucune discussion. On sait que le Lierse vient d’enchaîner trois matches en sept jours, du coup notre fraîcheur sera peut-être un atout. Mais sur une confrontation en aller-retour beaucoup de paramètres entrent en jeu. Il faudra être au top deux fois 90 minutes si on veut passer à l’étape suivante. Les duels et la mentalité seront la clé. Tout le monde est fatigué, on est en fin de saison et c’est au mental qu’il faudra faire les efforts. J’ai demandé aux joueurs qu’ils ne me fassent pas perdre mon temps, je pourrai déjà être en vacances, alors maintenant ils sont obligés de gagner! (rires)." Légèrement touché ce mercredi en amical face aux Francs-Borains, Mano Van Onsem est incertain.

Le noyau: De Bie, Javorina, Rebere, El Omari, Manoka, Nerinckx, Tardio, Mukendi, Le-Mercier, Patris, Azzouzi, Lkoutbi, Javorina, Garlito, Aarab, Van Onsem (?), Debole, Michel, Migliore, Taroli, Afallah, Deliboyraz.