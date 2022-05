Trois finales nationales pour les Guibertins!

Côté masculin, le Brabant wallon était représenté par Villers en U15, les cadets, et par Guibertin dans toutes les autres catégories, soit pupilles (U11), minimes (U13), scolaires (U17) et juniors (U19). Avec, à la clé, trois titres de vice-champion francophone pour les pensionnaires du centre sportif Jean Moisse qui participeront donc, samedi et dimanche, aux finales nationales à Lessines.

Samedi, les U13 du club cher à Francis Buekenhout ont d’abord battu Eupen, avant de s’incliner logiquement devant Waremme, présentant plus de taille. En demi-finale, ils n’ont pu résister face à La Louvière, avant de courber l’échine, pour la troisième place, devant Bruxelles Est. "Tel est le résultat, mais l’équipe n’a pas évolué à son niveau habituel", résume Robin Foret, le coach.

Par contre, les U17 guibertins ont réalisé une prestation de choix. Ils se sont défaits de Namur et de Mouscron, pour se retrouver en demi-finale face à Welkenraedt. Une rencontre toujours piège car elle détermine l’accès aux finales nationales.

Bien emmenés par Louis Philippart, qui a retrouvé son niveau après sa vilaine blessure à la main en début de saison, les joueurs de Marc Lechien l’ont emporté, gagnant ainsi le droit de disputer la finale contre Mortroux, favori de la compétition. Ils tinrent la dragée haute aux Liégeois pendant la première moitié du premier set, avant de commettre quelques erreurs et de laisser leur adversaire aller vers le titre. " L’équipe a grandi tout au long de la compétition. Mais face à une telle formation, nous aurions dû être à plus de 100% tout le temps", souligne Marc Lechien, heureux de ce titre de vice-champion francophone.

Villers quatrième

Dimanche, le club de Villers découvrait pour la première fois de sa jeune existence les finales francophones. Sous la direction de Laurent Fercot et avec son fils Tom en verve, les Villersois s’inclinèrent devant Namur, mais remportèrent le succès face au Sporta Brussels. Cap donc sur une demi-finale impossible face aux futurs champions waremmiens.

Par contre, pour la troisième place, les Brabançons retrouvèrent Namur qui prit sa revanche du matin et l’emporta 0-2 après un premier set épique à 29-31. Villers termine donc à la quatrième place.

Aussi présents à Waremme dès l’aube, les U11 de Guibertin disputaient un tournoi à cinq équipes. Avec d’emblée deux succès face à Sporta Brussels et Ohey, avant la troisième rencontre contre Waremme, décisive pour la place en finale nationale. Avec une belle homogénéité et un dynamique Cyprien Demaret, la formation du centre sportif Jean Moisse étala tous ses progrès et réalisa la partie parfaite. Contre Binche, le futur champion, ce fut évidemment plus difficile, avec la présence en face d’un "géant" flirtant, à 11 ans, avec les 180cm.

Quant aux U19, avec un noyau composé de plusieurs éléments évoluant en Nationale 3, ils réalisèrent aussi un parcours sans faute jusqu’à la finale face à Waremme alignant deux membres du noyau de l’élite. Après un premier set en demi-teinte, les Guibertins, tout en hargne, se dépassèrent et égalisèrent, bien soutenus par leurs jaunes supporters. Dans le tie-break, ce fut un chassé-croisé permanent, avant que de petites erreurs ne ruinent, sur le fil (13-15), leurs espoirs. lls sont déçus, mais déjà avides de revanche lors de la finale nationale.

Les échos des finales

Les résultats des garçons

U11

Rencontres: Guibertin – Sporta Brussels, 2-0; Guibertin – Ohey, 2-0; Guibertin – Waremme, 2-0; Guibertin – Binche, 0-2

Classement: 1. Binche; 2. Guibertin; 3. Waremme; 4. Ohey; 5. Sporta Brussels.

U13

Poule A: Guibertin – Namur, 2-0; Guibertin – Mouscron, 2-0; Mouscron – Namur, 2-0.

Poule B: Mortroux – Bruxelles Esst, 2-0; Mortroux – Welkenraedt, 2-0; Welkenraedt – Bruxelles Est, 2-0.

Demi-finales: Guibertin – Welkenraedt, 2-0 et Mortroux – Mouscron, 2-1.

Finale: Guibertin – Mortroux, 0-2.

Classement: 1. Mortroux; 2. Guibertin; 3. Mouscron; 4. Welkenraedt; 5. Namur; 6. Bruxelles Est.

U15

Poule A: Waremme – Eupen, 2-0; Waremme – La Louvière, 2-0; La Louvière - Eupen, 2-0.

Poule B: Namur – Villers, 2-0; Namur – Sporta Brussels, 2-0; Villers – Sporta Brussels, 2-0.

Demi-finales: Waremme – Villers, 2-0 et La Louvière – Namur, 2-0.

Finale: Waremme – La Louvière, 2-1. 3è place: Namur – Villers, 2-0.

Classement: 1. Waremme;: 2. La Louvière; 3. Namur; 4. Villers; 5. Eupen; 6. Sporta Brussels.

U17

Poule A: Mortroux – Bruxelles Est, 2-0; Mortroux – Welkenraedt, 2-0; Welkenraedt – Bruxelles Est, 2-0.

Poule B: Guibertin – Namur, 2-0; Guibertin – Mouscron, 2-0; Mouscron – Namur, 2-0.

Demi-finales: Guibertin – Welkenraedt, 2-0 et Mortroux – Mouscron, 2-1.

Finale: Guibertin – Mortroux, 0-2.

Classement: 1. Mortroux; 2. Guibertin; 3. Mouscron; 4. Welkenraedt; 5. Namur; 6. Bruxelles Est.

U19

Poule A: Guibertin – Bruxelles Est, 2-0; AxisGuibertin – Floreffe, 2-0; Bruxelles Est – Floreffe, 2-0.

Poule B: Waremme – Charleroi, 2-0; Waremme – Bertrix, 2-0; Charleroi – Bertrix, 2-0.

Demi-finales: Guibertin – Charleroi, 2-0 et Waremme – Bruxelles Est, 2-0.

Finale: Guibertin – Waremme, 1-2.

Classement: 1. Waremme; 2. Guibertin; 3. Bruxelles Est; 4. Charleroi; 5. Floreffe; 6. Bertrix.

Les compositions des équipes

GUIBERTIN U11: Cyprien Demaret, Corto Letangre, Jules Letangre, Raphaël Turin, Twanne Vleminckx-Huybens. Coach: Éric Davaux. Coach-adjoint: Justin Davaux.

GUIBERTIN U13: Raphaël Frankart, Yvan Hennuy, Aurélien Libert, Gabriel Renson, Cyril Sprangers, Marius Vanderbauwhede. Coach: Robin Foret.

VILLERS U15: Félix Blondeau, Théodore Böhme, Iago Chantraine, Tom Fercot, Gaspar François, Eliott Lambert, Jean Lecomte, Mattéo Marozzo, Baptistin Morton, Roman Mullier, Charlie Pijke, Noa Van Dieren. Coach: Laurent Fercot.

GUIBERTIN U17: Morgan Callaerts, Ewan Degueldre, Louis Dauphin, Ethan Falin, Grégoire Foret, Nicola Gille, Virgile Gobry, Jonah Gsell, Sacha Lambinon, Martin Lechien, Arthur Moermans, Egor Mokeev, Sepand Olamazadeh, Louis Philippart. Coach: Marc Lechien. Coach-adjoint: Frédéric Degueldre.

GUIBERTIN U19: Romain Collignon, Loïc Craps, Ewan Degueldre, Grégoire Foret, Martin Joguenne, Sacha Lambinon, Martin Lechien, Tristan Mannaert, Arthur Offermans, Sepand Olamazadeh, Louis Philippart, Jonas Renson. Coach: Marc Lechien. Coach-adjoint: Robin Foret.