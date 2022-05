Pour la première fois de la saison, l’équipe des Boscailles va rencontrer un adversaire bruxellois. "On ne connaît personne sur les feuilles de matches mais ce sera fort techniquement , prévient le coach, Mathieu Michielsens. D’un autre côté, ils ne supporteront peut-être pas trop les duels et on va essayer d’insister là-dessus. Mais, au final, ça va certainement se jouer sur l’envie et sur des détails."

Deuxième du championnat de P3A, loin derrière ASA Molenbeek, Anneessens Brussels est invaincu sur son synthétique situé à Neder-Over-Hembeek à l’exception d’une défaite face au champion. "On ne sait pas comment on va être reçu là-bas et tous les voyants sont au vert pour eux sur leur terrain, d’autant qu’on sera clairement déforcé."

Les Walhinois seront privés de Ba. Koninckx, Joiret (78 goals à eux deux, NDLR), Djela (suspendus), Magnoni et Van Den Broeck (blessés). "Le match à Genappe nous a fait mal. Même si on alignera une équipe correcte malgré tout avec les onze joueurs restants, on n’aura pas de banc et on devra puiser dans l’équipe B. Cela dit, notre adversaire aura également deux suspendus."

Le CP Brabant nous ayant confirmé qu’Anderlecht SCB va cesser ses activités en P2, cela libère une place supplémentaire pour un montant de P3 en P2. Les deux finalistes seront donc assurés de monter et Walhain se retrouve donc à une victoire de la P2. "C’est clairement une motivation en plus! Ce ne sera pas facile mais tout match doit être joué et seule la vérité du terrain parlera. Quoi qu’il arrive, on a encore deux matches à jouer et même si on est battu ici, on aura peut-être encore une chance de monter derrière."

Il y aurait en effet un troisième montant si le Sporting Bruxelles venait à remporter le tour final interprovincial de P1.