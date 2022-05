Toujours sans succès, Tangissart doit démarrer au quart de tour

Les Stéphanois accueillent Saint-Marc ce dimanche (15h). Les visiteurs ne comptent qu’une victoire en six rencontres. " Pour avoir une chance de nous imposer, nous devons absolument bien démarrer les matches. Lors de nos trois premières rencontres, nous avons chaque fois été menés 0-3. Nous avons dû attendre le passage de Nicolas (Corbisier) pour prendre notre premier jeu. À partir de ce moment, nous avons la pression et on ne peut plus rien se permettre. Cela entraîne une perte de confiance, nous perdons nos moyens dans les petits coups. Nous avons aussi perdu énormément de jeux de 40 partout ", poursuit Arnaud Corbisier qui espère que l’équipe va se reprendre dimanche. " Nous allons sans doute reprendre notre composition classique avec Maxime (Blehin) au pivot et moi au fond."