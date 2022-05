N2: Genappe sur sa lancée face à Saint-Servais?

Après cinq journées, les Brabançons sont deuxièmes, à égalité avec Brussegem, avec dix points. Devant, Tourpes joue les rouleaux compresseurs. " Je suis allé voir Tourpes le week-end dernier à Planois. Les Hennuyers alignent une jeune équipe très performante et même impressionnante. Nous aurons fort à faire à Tourpes le 26 mai prochain ", signale Hector Tubiermont.

Victory Lelièvre hospitalisé

D’ici là, Genappe affronte une autre équipe namuroise, à savoir Saint-Servais, dimanche à domicile. " Saint-Servais n’a pas l’air de bien tourner. Nous avions joué une rencontre amicale là-bas avant la saison. Nous y avions été battus. Par contre, en championnat, la formation de Saint-Servais ne réalise pas les résultats escomptés. Nous miserons sur la victoire ", constate Hector Tubiermont qui retrouvera Marc Everaert, le petit-milieu de Saint-Servais, qui a longtemps défendu les couleurs de Baisy-Thy.

Les Namurois occupent actuellement la dixième place, descendante. Il y a trois descendants directs vers la nationale 3, plus un barragiste. Les joueurs sont-ils perturbés par les transferts en vue de la saison prochaine? On sait que Manu Scaillet, de Genappe, devrait défendre les couleurs de Saint-Servais en 2023. Par contre, Louis Lawarée et Corentin Piron ont annoncé qu’ils défendraient les couleurs de Clermont (Nationale 3B). Saint-Servais devrait toutefois se stabiliser et réaliser des résultats conformes aux capacités de son effectif. Le président de Saint-Servais, Victroy Lelièvre, ne sera sans doute pas présent à Genappe. Victime d’un malaise sur son ballodrome dimanche dernier, il a été hospitalisé pour une semaine.