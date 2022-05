La même envie et la même passion

La victoire de samedi passé a fait beaucoup de bien à toute l’équipe. "Les filles sont revenues à l’entraînement avec une forme de libération et l’objectif est de continuer dans cet esprit positif. On sait désormais à quoi s’en tenir par rapport à l’adversaire et il faudra se méfier de leurs deux attaquantes assez rapides. On va aussi essayer de chercher d’avantage la profondeur devant car j’ai constaté que leur axe central n’est pas très rapide."

Reste à trouver la bonne solution pour le poste de gardienne. "De Henau est absente et on n’a pas d’autre gardienne disponible puisque ni Henry ni Engerisser ne seront présentes ce week-end. Pour le reste, on peut compter sur le même noyau avec le retour de Franklemon-Michel qui va nous apporter de la vitesse derrière."

Les Chastroises n’ont de toute façon pas grand-chose à perdre. "Le premier objectif est de garder notre avantage au niveau du résultat mais on se déplace pour aller chercher la victoire. Et qui sait si on ne se maintiendra quand même pas en D2 au final. On sera suspendu aux lèvres de l’Union belge en sachant qu’il faudra certainement attendre le 1er juillet pour qu’une décision définitive ne tombe."