Des trailers à la gâchette facile

Le président de la section BDE (pour Biathlon d’Été) est l’un des pionniers du genre en Belgique. "J’étais hyper fan de biathlon d’hiver, Mais comme il n’y a pas de neige ni d’infrastructure adaptée en Belgique, je me suis tourné vers le cross-biathlon, C’était en 2016. Cette année-là, nous avons organisé une version bêta à Fayenbois, qui a d’emblée rassemblé cinquante personnes. Depuis, ce rendez-vous est un peu considéré comme La Mecque du cross-biathlon en Belgique."

La pratique, dérivée du biathlon d’hiver (ski nordique et tir) s’est développée en région liégeoise. Les adeptes essaiment depuis quelques années et le nombre d’épreuves est à l’avenant. On en retrouve désormais au-delà des frontières de la principauté. Les dates ont doublé depuis l’ère pré-Covid. "Initialement, les rendez-vous étaient surtout concentrés dans la région liégeoise. Ils affichent régulièrement complet. Nous cherchons aujourd’hui à nous étendre un peu partout en Wallonie."

L’initiative de l’amicale des professeurs de l’IPET est donc une aubaine pour le BDE. C’est l’occasion pour la section, présente pour encadrer l’événement, de s’offrir une vitrine en Brabant wallon. "Ce B’IPETahtlon fait partie de ce que nous appelons les "Specials", des rendez-vous inscrits tout récemment au calendrier. Leur première édition est en quelque sorte au banc d’essai. Si le test est concluant et que les organisateurs souhaitent poursuivre, leur épreuve pourrait par exemple intégrer nos "Majors", qui regroupent les différentes manches comptant pour notre championnat."

Si le cross biathlon a profité de l’aspiration créée par l’engouement suscité par le trail, il séduit surtout par sa spécificité. "Avant tout, les courses se déroulent dans une ambiance très conviviale. Car tous les participants se doivent de rester humbles. Un athlète peut parfaitement se révéler le plus costaud sur le trail mais dégringoler dans le classement parce qu’il s’est complètement planté au tir. Les épreuves sont pleines de rebondissements."