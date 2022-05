Des avocates Belges sur le podium lors de la Coupe du monde des avocats

L’équipe des Red Lawyers était composée de neuf avocates issues de différents barreaux du pays (Bruxelles, Brabant wallon et Liège), parmi lesquelles la capitaine et gardienne de but Barbara Engerisser, portière dans le club de Chastre en division nationale.

Cette édition, la deuxième pour la gent féminine, sous forme de tournoi 5 contre 5, rassemblait 8 équipes: le Mexique, le Panama, le Costa Rica, l’Argentine, la France, l’Italie, une représentation Scandinave et la Belgique.

Au-delà de la compétition sportive, il s’agissait pour toutes d’une véritable aventure humaine.

Pour certaines avocates, issues des pays latino-américains, on peut parler d’une réelle représentation et mise en avant de la cause féminine au travers de leur profession et du sport qu’elles pratiquent avec passion. Un écho supplémentaire retentissait au travers de leur participation.

À l’issue des trois matchs de poules, dont la Belgique est sortie première grâce à deux victoires contre l’Italie et le Mexique et un nul contre le Panama, les Red Lawyers se sont inclinées 0-1 en demi-finale contre l’Argentine mais ont néanmoins décroché une jolie médaille de bronze en remportant la petite finale 3-0 face au Costa Rica. Pour la petite histoire, la finale entre le Panama et l’Argentine a vu une large victoire 4-0 du Panama.

Une très belle performance pour cette équipe belge qui existe seulement depuis fin 2019, et qui, en raison du Covid, n’a eu que de très rares occasions de s’entraîner ensemble.

Barbara Engerisser, la gardienne de but belge a en outre été honorée du trophée de meilleure gardienne du tournoi.

