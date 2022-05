Pour motiver sa décision, le comité sportif a retenu "les nombreux manquements au niveau de l’organisation" et s’est appuyé sur le rapport de l’arbitre indiquant que la décision de mettre fin à la rencontre a été prise en raison de l’irruption de personnes sur le terrain, lesquelles ayant été identifiées comme faisant partie du Crossing. Le Crossing écope également d’une amende de 1500 € et de deux matchs à huis clos, dont un ferme.

Un jugement qui fait bondir de colère Erdal Sevik, le président du Crossing. "Nous avions apporté des preuves, les incidents ont été provoqués par les supporters de Binche, ce club a déjà été condamné à du sursis, le procureur n’a pas été écouté. Quand on parle d’envahissement du terrain, il s’agissait de joueurs non repris et pas de supporters. Pour les autres, habillés en noir, qui peut affirmer qu’il ne s’agissait pas de supporters binchois? Cette décision est une honte."

Le président réfute l’argument du manque d’organisation. "Nous avions prévenu la commune et la police qu’il s’agissait d’un match à risque. Pour le reste, nous sommes un club amateur, qui n’a ni ticketing, ni steward. Nous avions tout fait pour prévenir les autorités du risque."

C’est le travail de toute une saison qui part en fumée. "Toute notre saison est foutue en l’air par ces personnes. Encore une fois, le copinage l’a emporté. On a bien compris que les Bruxellois dérangent."