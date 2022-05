Le All Star Game revient à Bruxelles

Dans le même ordre d‘idées, David Neys (35 ans) avait déjà lancé le site facebookien Basket Bruxelles & Brabant: "On est à 2075 abonnés et 1000 via Instagram. Les clubs et les coachs postent des demandes et des infos. Vu l’intérêt, on s’est dit pourquoi ne pas organiser un gros événement."

Entre location de salle, gestion de la buvette, contacts avec le Comité provincial et coordination des sélections d’équipe pour le ASG, David Neys n’a pas chômé. Près de trois ans après la dernière édition ( "Jonathan Vanderlinck et le BC Genappe Lothier ne voulaient plus organiser l’événement" ), le All Star Game va donc retrouver ses lettres de noblesse.

Le pari est osé. Entre forfaits, manque d’arbitres et désaffection du public, le basket – à l’instar des autres sports – a souffert de la pandémie. "C’est difficile de prévoir le succès populaire d’une pareille manifestation, ce que je peux vous dire, c’est que dans leur très grande majorité, les coachs de la province ont joué le jeu au niveau des sélections Seniors" , affirme le GO.

S’il n’a pas obtenu le soutien de la Ville pour cet événement fédérateur, celui qui est coordinateur provincial et mini-basket au Fresh Air Jette, bénéficie de soutiens privés. Son réseau sportif lui a également ouvert des portes: "Marc Deroover via son magasin et un équipementier fournit les maillots, le Canter Schaerbeek et le Fresh Air donnent les ballons. On a mis aussi aux enchères des maillots reçus d’équipes pros comme le Phoenix et les Castors. La Commission de Formation des Arbitres nous a aidés au niveau de l’arbitrage des rencontres. Abdellah Allouchi (DJ Be A) assurera également l’ambiance tout au long de la journée", conclut David Neys.