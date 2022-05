Lauryne Van Laeken signe une belle 11e place à Borlo

Mais la particularité au chrono de Borlo est qu’il était plus long que d’habitude avec 30 kilomètres à parcourir, seul contre le chrono. "On peut dire que le niveau était très relevé avec de grosses pointures et de grosses équipes présentes au départ, comme Lotto, NXTG ou encore S Bike. J’avais juste une appréhension, le fait que la fille derrière moi vienne me dépasser comme elle partait une minute derrière moi… Au championnat de Belgique, cette même fille m’avait mis deux minutes sur un chrono de 22 kilomètres. Or, ici, elle ne m’a repris qu’une trentaine de secondes. Je suis donc contente du résultat même si on en veut toujours plus. Maintenant place à une coupure pour que je puisse bien étudier pour mes examens de juin.", souligne Lauryne Van Laeken.