Hugo Petit, le cyclisme après la moto

De son côté, le Guibertin Hugo Petit, 36 ans, ne s’en est pas soucié, bien au contraire… "Je découvre le cyclisme sur route. Je viens du motocross que j’ai été contraint d’arrêter pour mon métier. Je me suis mis ensuite avec un ami au VTT et cela me plaît. J’adore rouler. Il m’a proposé de faire de la route avec lui. Au départ, je ne voyais pas trop l’intérêt mais j’ai tenté et cela m’a directement plu!"

Depuis quelques mois, Hugo enchaîne les sorties et il s’est décidé, voici quinze jours, à tenter une course lors de l’épreuve de Loupoigne. "J’ai la compétition dans les veines, j’aime cette adrénaline et l’effort ne me fait pas peur. La première expérience a été très positive, la compétition sur route me plaît. J’ai voulu rouler à Orp dans la foulée, mais j’ai eu un empêchement de dernière minute. Ce dimanche, à Tilly, j’ai adoré. Le parcours sélectif de la sorte, cela me plaît vraiment bien! Et puis, les descentes sinueuses, c’est le top. Je retrouve un peu les sensations de ma période où je faisais des sauts de trente mètres avec la moto."

À Tilly, Hugo Petit termine sixième chez les masters A. "Je commence à prendre mes marques, à voir qui suivre, quand réagir? Et puis, j’aime rouler en peloton. Là, je viens de réaliser une étude posturale pour améliorer ma position sur le vélo et je devrais dorénavant me baser sur un plan d’entraînement pour travailler mon explosivité."

On devrait donc revoir le Guibertin dans les prochaines épreuves sur route de la région.