Pour son président Giovanni Runco: «Clabecq a retrouvé de l’enthousiasme»

Les Clabecquois sont tombés sur plus fort après deux saisons où ils étaient en tête avant l’arrêt des compétitions en raison du Covid. "Il s’agit d’une non-victoire par rapport à la montée mais ce n’est pas une défaite non plus car on est assez ravi de la saison, souligne le président, Giovanni Runco. Il ne nous a pas manqué grand-chose si ce n’est qu’on est passé à côté de certains matches et on a gaspillé de bêtes points. On a aussi perdu des joueurs clés à certains moments mais le staff a su faire un groupe et le travail effectué n’a pas été mauvais. Lors du premier match du tour final, on a montré qu’on était là en battant Waterloo après un 0/6 en championnat, et ça s’est joué sur des détails contre Rebecq. Ces deux matches à domicile se sont disputés en toute convivialité et on a retrouvé l’enthousiasme des spectateurs, ce qui est une bonne chose pour le club de Clabecq"

Un club qui se porte bien. "Les bénévoles font un boulot exceptionnel, nos petits gagnent des tournois et on aura peut-être 180 membres en 2023. Ce n’est pas mal pour un club qui était pratiquement mort il y a dix ans! Là, on a d’autres anciens qui vont revenir et on a engagé un directeur sportif avec l’arrivée de Benoit Tortolani qui va soulager un peu tout le monde."

Le Top 5

Pour la suite, "on va d’abord digérer la déception mais on doit continuer à viser le Top 5 quand on sort d’un tour final , estime Luigi Bruno. On a déjà huit joueurs entrants afin d’apporter ce qui nous a manqué."