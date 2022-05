Papa Jo veut se refaire un mental

Entre l’Australie et la Turquie, il a continué à jouer et s’entraîner mais si ce fut le calme plat au niveau des tournois, le constat était bien différent dans sa vie familiale avec la naissance de sa petite Elena qui a pointé le bout de son nez début mars. "Moi qui n’ai jamais aimé partir pour rester proche des gens que j’aime, c’est une personne de plus à devoir quitter et retrouver mais il faut savoir faire la part des choses. Mais je sais qu’elle est entre de bonnes mains avec sa maman et j’ai d’autant plus de plaisir à les retrouver."

Mais si devenir papa fut un grand bonheur pour Joachim Gérard, il n’en oublie pas moins la petite balle jaune et son envie de performer. "C’est vrai que les résultats n’étaient pas terribles en Australie en début d’année mais tout se passe bien depuis lors. Le physique et le tennis sont là et c’est le mental qui doit encore revenir."

Ce fameux mental, son cheval de bataille depuis de nombreuses années. "On avait beaucoup travaillé cet aspect des choses avant mon accident (NDLR: Jo fut victime d’un malaise cardiaque début septembre aux JO de Tokyo) puis il y a eu cette longue coupure sans tennis qui m’a fait replonger mais j’ai su faire preuve de patience. Les outils sont là, j’ai dû apprendre à les réutiliser et je sens que les choses évoluent."

Quatre tournois

Une bonne chose car la période des tournois est de retour. Joachim Gérard est parti ce mercredi pour disputer un tournoi à Barcelone puis s’en suivra un autre tournoi à Annecy avant de rejoindre Paris pour Roland-Garros avant un dernier tournoi en France, à Nice. "Ces quatre tournois sont tous aussi importants, en sachant que les deux premiers doivent me servir de préparation pour les deux suivants où je devrai prendre des points. À moi de prendre chaque match comme un bon entraînement. Je trouve mon niveau actuel le même qu’avant et je suis dans le bon."

Quant à sa santé, "tout va bien, je n’ai plus de soucis ni de craintes."

C’est le principal et avec une supportrice en plus, il ne reste plus qu’à Jo à retrouver son meilleur niveau.