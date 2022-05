P3D : Une grande fierté pour Genappe B

Comme lors de la demi-finale contre Mélin, il s’en est fallu de peu pour que ça passe contre Walhain en finale de la P3D. "On a eu les occasions et la balance aurait pu pencher de notre côté, mais on a payé cash une accumulation de petites erreurs sur le dernier but. Cela dit, si on a eu de la déception sur le moment, il y a eu un sentiment d’énorme fierté dès le lendemain et je félicite les joueurs pour cette belle saison."

Ces jeunes joueurs ont vraiment apporté un vent de fraîcheur sur la série. "L’objectif est de les intégrer en douceur pour les préparer à la P1. Et même s’il reste du travail car ils ont encore beaucoup de choses à prouver, je pense qu’on est sur la bonne voie et on va continuer dans ce sens-là."

Le club est déjà tourné vers la prochaine campagne en misant sur la continuité. "Il y aura certainement de petits changements et quelques renforts comme l’arrivée d’un deuxième gardien par exemple, mais sans déforcer le noyau déjà en place. L’intégration des U19 qu’on a déjà pu voir cette année et sur lesquels on peut compter, va aussi devenir plus officielle."

Avec plus d’ambitions? "Avec cette belle saison, le sentiment de résultats sera plus important et on essayera de faire aussi bien mais toujours sans se mettre la pression."