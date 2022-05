Cette deuxième partie des festivités a été supprimée suite au manque d’intérêt des clubs, au contraire des coupes des jeunes qui continuent à susciter un bel engouement. "Les premières rencontres de coupe remontent à 1999 , se souvient Raymond Willems, président de la Ligue des Clubs du BW. On ne parlait que des minimes au départ mais les choses ont vite évolué et toutes les catégories sont maintenant concernées."

Pendant tout un temps, les catégories furent même dédoublées entre régionaux et provinciaux mais Édouard Strojwas, secrétaire de la Ligue, devait faire face à de trop nombreuses réclamations et soucis divers. Aujourd’hui, il n’y a plus de distinctions.

Annulées ces deux dernières saisons à cause du Covid, les rencontres de coupe ont fait un retour remarqué cette saison. "88 équipes, dont cinq féminines, ont participé aux différentes coupes et c’est une bonne année , souligne Raymond Willems. Nous sommes aussi heureux de revenir une deuxième fois à Orp pour y disputer les finales."

Orp est impatient

Le RFC Orp-Noduwez est ravi de retrouver les finales des coupes. "On s’y est bien préparé et on attend samedi avec impatience , confirme Benoît Michielsens. Cela fait quelques semaines maintenant qu’un nouveau comité a été mis en place, on a déjà eu un gros événement il y a deux semaines avec la reprise des courses cyclistes à Orp après 35 ans d’absence, on aura le tournoi du club les 4 et 5 juin avec la participation de 52 équipes et avec les finales des coupes de ce samedi, l’occasion est belle de montrer que le club s’est bien relancé. On a la chance d’avoir un nouveau comité qui connaît bien le football et je ne vais pas parler de routine mais tous les voyants sont au vert."

Tout est en tout cas mis en place pour que la journée de samedi soit une belle fête. "On a aussi un bel engouement du côté de nos bénévoles qui seront une vingtaine sur place."

Si le club organisateur ne sera pas représenté en finale, il sera présent lors du Festifoot organisé par l’ACFF qui lancera la journée sur le coup de 10h aux côtés de clubs comme Braine, La Hulpe, Jodoigne et Beauvechain, soit une cinquantaine d’enfants.

Au niveau des équipes qui seront présentes, on retrouve des habitués des finales mais surtout trois équipes de la RAS Jodoigne et trois autres de l’Excelsior Stéphanois, sans doute le club le plus en vue cette saison. "Les finales qui se disputeront samedi doivent s’inscrire dans l’optique d’une grande fête de fin de saison , insiste Raymond Willems. On sent de l’enthousiasme et qu’un vent de fraîcheur souffle chez les jeunes. Je n’oublie pas les dames mais elles sont jeunes aussi… J’espère en tout cas que bonne humeur et fair-play seront au rendez-vous."

Les infos

endez-vous à Orp samedi

Toutes les finales se disputeront sur les deux terrains en herbe du RFC Orp-Noduwez. La remise des prix se déroulera juste après chaque rencontre.

Un Festifoot pour U6

Dès 10h, un Festifoot réunira les U6 de nombreux clubs de la région.

Le programme des finales

10h. Finale U15 (2x35’)

Grez-Doiceau – Stéphanois

13h30. Finale U14 (2x35’)

Stéphanois – Jodoigne

14h. Finale U13 (2x30’)

Rixensart – Stéphanois

15h30. Finale U12 (2x30’)

Grez-Doiceau – Incourt

16h15. Finale U11 (2x30’)

Ottignies – Jodoigne

17h30. Finale dames (2x40’)

Jodoigne – Lasne-Ohain

18h. Finale U10 (2x30’)

RCS Brainois – Genappe

En cas d’égalité à, l’issue d’un match, il sera procédé à 5 tirs au but, ou plus, pour désigner le vainqueur.