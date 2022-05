Les filles avaient la cote à Beauvechain

Cette première expérience a dépassé les attentes. "Vu le succès de nos équipes filles cette année, on avait décidé de tenter l’organisation d’un tournoi et ce fut une réussite. Tout comme le Foot4girls festival ouvert à toutes les filles et organisé par nos formatrices dimanche après-midi, qui a bien fonctionné avec seize inscrites. Au niveau du tournoi, toutes les équipes ont gagné à un moment. On a vu beaucoup de goals et il y avait du fun avec les parents qui suivaient. Je tiens à remercier Jonathan Briers pour l’idée et le boulot autour de la mise en place, ainsi que Cindy Adams, notre girls ambassador."

4 équipes en championnat

Le club continue à développer sa section féminine. "Tout est parti d’un Foot4girls pendant le Covid avec 40 inscriptions. Là, on s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire et on s’est lancé dedans. En septembre dernier, nous avons inscrit des équipes U8 (9 filles) et U13 (12 filles) en championnat garçons. L’idée est d’avoir trois équipes 100% filles la saison prochaine avec la création de U9, en plus d’une équipe première qui fonctionne bien et des joueuses de plus en plus présentes pour encadrer les jeunes."

Il reste des places pour le sixte (filles et garçons) du 4 juin. Les filles à partir de trois ans désireuses de s’inscrire ou de venir faire un test, le mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h45, peuvent contacter François Simon au 0494887349.