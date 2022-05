"Dans chaque tranche d’âge, on retrouve à chaque fois les deux catégories, les “tard mature” qui reprend les joueurs aux plus petits gabarits et les “tôt mature”, les joueurs possédant un gabarit “normal” pour leur âge , explique Simon Billet, responsable sportif pour le Brabant, Els Lejeune s’occupant de l’administratif. Cela permet à tous ces jeunes d’exprimer plus facilement leur talent à un niveau qui leur correspond mieux. Maintenant, je ne cache pas que former les équipes n’a pas été facile en début de saison."

Une première saison après-Covid, très intense au début, que l’on qualifie déjà de saison de transition, "en espérant que la prochaine soit plus facile".

Six provinces concernées

Ce week-end, les six provinces (Luxembourg, Namur, Liège, Hainaut, Bruxelles et Brabant) se sont présentées à Tubize avec leurs équipes U14 et U15. Il en sera de même pour les U12 et U13 qui jouent en foot à huit le 6 juin à Bruxelles, alors que les filles n’ont pas été oubliées puisqu’elles se retrouveront pour les U10, U11, U12 et U13 le 29 mai à Tubize. "Chez les filles, les catégories ne sont pas dédoublées" , précise Simon Billet.

Ce week-end, les U14 et U15 ont donc lancé les festivités de fin de saison lors de rencontres de 1x30’. "Toutes les provinces se sont rencontrées mais il n’y a pas eu de classement. Les résultats sont purement indicatifs. Tout s’est bien passé, et certainement la journée du samedi en U14. Dimanche, la chaleur a compliqué les choses. Les organismes ont souffert, il y a quelques insolations mais le constat était le même dans toutes les provinces."

Ces rencontres de gala ont clôturé une saison qui a mis du temps à démarrer. "On a senti que le Covid était passé par là, on a eu beaucoup de blessures et on a mis du temps à composer les différents noyaux. Pour se faire, l’idéal serait que les clubs envoient leurs joueurs lors des entraînements de la formation provinciale mais ce n’est pas le cas. Les clubs ont été contactés dans cette idée mais nous n’avons eu que peu de retours. Du coup, ce sont les prospecteurs qui vont visionner les différentes équipes et ils n’ont malheureusement pas su voir tout le monde lors de la première partie de la saison car de nombreux matches ont été annulés ou reportés."

Lors de la deuxième partie de la saison, des entraînements et matches amicaux sont organisés avant la journée finale. "Sur une saison normale, une dizaine d’activités sont organisées. Quant au tournoi final, c’est vraiment l’apothéose. Beaucoup de prospecteurs sont présents, les clubs élites envoient des scouts pour visionner les jeunes et c’est pour éviter que leurs jeunes soient contactés que certains clubs refusent que leurs joueurs participent au tournoi."

Pour les plus âgés, il est cependant important de se faire remarquer car l’étape suivante, ce sont les équipes nationales que les meilleurs sont invités à rejoindre. "On a vu beaucoup de motivation chez les enfants , termine Simon Billet. En sachant que le plus gros problème reste les blessures, surtout chez les U15 où nous avons eu une dizaine de blessés cette saison. Pour en avoir parlé avec un médecin, ce sont surtout les genoux et talons qui sont couchés. C’est un âge ou l’on grandit bien, avec parfois des problèmes de croissance."