D1 LFH: Mohamed Aarrass n’est plus le coach de Waterloo

La page est tournée après deux saisons et demie au club. "Avec l’équipe au complet, on avait réussi à se hisser en haut de tableau. L’absence de Bourson a été le tournant et d’autres blessures ont suivi. La saison restera mitigée car l’équipe va tomber en Promotion et il faudra reconstruire. Pour ma part, je ne comptais pas continuer mais c’est dommage que ça finisse comme ça et je suis déçu par ce manque de respect. Sauf grosse proposition, je vais prendre du recul et terminer mes brevets."

Partage dans le derby

Waterloo et Tubize se sont quittés dos à dos, dimanche, dans le dernier derby de D1 LFH (30-30). "Ce fut un bon match avec de l’engagement des deux côtés, analyse Victor Lejeune qui assure l’intérim avec Benjamin Bourson. On a pris quelques buts d’avance en deuxième mi-temps et on n’a peut-être pas su tuer le match, mais on a affiché un bel esprit d’équipe qui nous avait fait défaut contre United. Le départ du coach a donné un nouveau souffle car l’équipe s’est remobilisée et a prouvé qu’elle n’aurait pas dû se retrouver là. L’objectif du dernier match contre Tournai sera de gagner afin de préparer la suite et viser la remontée la saison prochaine."