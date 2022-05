Un «Team Belgium» est constitué

Les sélections adultes et jeunes s’entraîneront chaque mois, été comme hiver. Ces entraînements se dérouleront en extérieur et en salle. Toutes les disciplines gérées par la fédération, soit le jeu international, le llargues (balle pelote) et jeu international y seront pratiqués. La fédération annonce que ces mesures n’auront aucun impact financier pour les clubs puisqu’elle reçoit désormais des aides financières du Comité Olympique et Interfédéral Belge. "Ce n’était pas le cas avant par manque de proactivité" , annonce les responsables de la fédération. Le jeune cadet Natan Talevski a été sélectionné pour participer à un entraînement ce mardi 17 mai sur le ballodrome d’Acoz.