Pour cet habitant de Dongelberg, bien s’illustrer dans ce genre de concours est devenu une bonne habitude. "Je termine toujours dans les trois premiers. Il y a quatre ans, j’ai loupé une journée qui m’a coûté la première place."

Une mésaventure qui est arrivée en cette fin de saison à Vincent Guillaume, ami de longue date avec qui il a longtemps fait la course en tête. "Je termine avec six points d’avance sur lui mais il m’a avoué qu’il n’aurait pas fait six la semaine qu’il a loupé… On a longtemps rivalisé pour la première place du classement et des gens m’ont souvent demandé si on réalisait nos pronostics ensemble tant nos résultats se rapprochaient mais ce n’est pas le cas."

Être régulier est une priorité pour espérer se classer en ordre utile. Alain Looze a joué toutes les semaines avec un petit secret bien à lui: "Je ne joue pratiquement pas de matches nuls. Je n’ai fait que deux exceptions cette saison, la première à Ohain-Grez qui venaient de se rencontrer en Coupe et qui se retrouvaient le dimanche d’après sur un terrain en herbe. Je me doutais que Grez n’aurait pas facile alors j’ai misé sur un nul et cela m’a réussi car Grez a égalisé dans les dernières minutes. Le deuxième, c’était Rebecq contre Tubize-Braine lors de la dernière journée. J’ai longtemps hésité avant de jouer match nul mais cette fois sans succès car Tubize l’a emporté."

Et puis, il ne le cache pas, "il faut parfois un peu de chance, notamment les journées ou les surprises sont nombreuses."

C’est chaque jeudi vers 17h qu’il remplit sa grille de pronostics mais dès le lundi, il a déjà pris ses informations. "La première chose que je regarde le lundi matin, ce sont les résultats de foot et parfois quelques vidéos de rencontres. Et le jeudi, je prends mes classements pour remplir ma grille."

Avec une préférence pour les matches de P3 "où il y a trop d’écarts entre les équipes. En nationale ou en P1, c’est nettement plus compliqué. Plus on descend dans les séries, plus c’est facile, même si on n’est jamais sûr."

Pour Alain Looze, véritable passionné par le ballon rond, gagner est toujours agréable "mais le but des pronostics est avant tout de s’amuser. Je joue pour le fun."

Et plutôt bien puisqu’il remporte le premier prix des pronostics, à savoir une machine à café. Ses deux poursuivants remportent un abonnement numérique d’un an et six mois.