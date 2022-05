Gérard Legrand évoque la Castors Braine Académie: «On sait vers quoi on veut aller»

Outre faire mieux qu’en 2021-2022 en R2 (l’équipe a terminé cinquième et a atteint les play-off), le club se fixe deux autres objectifs: "Au niveau de la filière des jeunes Dames, atteindre en cours de saison le top du classement pour nous permettre des rencontres nationales contre ce qui se fait de mieux au nord du pays en U16-U19. En second, on souhaiterait atteindre les demi-finales de Coupe AWBB dans plusieurs catégories: U14, U16 et U19."

Et le coordinateur de rappeler l’objectif à moyen long terme: "Quand on a évoqué une collaboration il y a un an et demi avec Yvan Slangen et Jacques Platieau, l’idée directrice était de voir la Top Division Women 1 évoluer avec des jeunes issues du club. On veut aussi gagner des trophées, c’est ma mission."

Le club a du retard à rattraper mais veut prendre le temps afin de ne pas brûler les étapes. "Nous sommes dans le Top 5 francophone, le Top 10 belge. Liège est assez loin devant tout le monde. Namur est derrière. Fleurus, le Spirou, Ciney et Natoye travaillent bien et mettent aussi en place des structures. On a une dizaine de filles qui nous rejoignent pour les différentes équipes. Ce sont des mutations de qualité, à l’instar du coach Lumley qui nous rejoint aussi."

Désireux d’attirer des espoirs féminins venus de tout le pays et même de l’étranger, le club s’est également associé au Centre scolaire de Berlaymont. "100% de nos filles habitent la région mais si quelqu’un vient de plus loin, on a à présent une solution clé sur porte. Le Berlaymont était le meilleur choix. C’est le seul internat pour filles dans la région. Il renseigne déjà trois hockeyeuses qui évoluent à Waterloo. On est en contact avec une Française et une fille de Bruxelles. On a aussi eu une prise de renseignements pour une Ukrainienne qui résidait dans un pays balte" , expose Gérard Legrand.

Des U14 à la R2, Braine a réussi à attirer une dizaine de filles. Ces 47 ou 48 joueuses doivent aider le club à établir une filière complète au niveau des Jeunes Régionales et des Seniors avec un axe P1-R2-R1 qui serait la panacée. "On va voir prochainement les parents. Une communauté est créée. Ils voient que notre structure est solide. On organise un stage d’avant-saison, les filles reçoivent un pack équipement. Je crois qu’on a fait la preuve de notre crédibilité. Il faut maintenant travailler."

«On veut faire de Castors Braine un centre de référence pour la formation»

Après une année aux manettes en parfaite collaboration avec Laurent François, le responsable de la CBA a une idée assez claire de ce qu’il souhaite pour les Castors: "On sait d’où on vient. On sait où on est et on sait où on veut aller. On veut faire de Castors Braine un centre de référence pour la formation."