Aymeric De Springer domine à Seneffe

Il est sorti deuxième de l’eau dimanche. " J’ai bien géré la partie vélo que j’ai terminée avec plus d’une minute d’avance sur le deuxième. J’avais ensuite décidé de faire la première partie de la course à pied à fond. Nous avions une ligne droite de 2,5 km à réaliser aller-retour sur le chemin de halage le long du canal. Lorsque j’ai fait demi-tour, j’ai vu que mon adversaire était assez loin. J’ai continué en gérant la suite de la course ."

Le jeune homme participera au championnat de Belgique, le 26 mai prochain. " Je pense avoir mes chances pour la victoire en jeunes A ."

Yves Martin reprend du service

À la 19eplace dans le classement, on retrouve Yves Martin, du Nage Sports et Triathlon Team de Rixensart. Il a parcouru l’épreuve en 1h10'56''. " Cela faisait un petit temps que je n’avais plus participé à un triathlon. j’en ai fait quand j’étais plus jeune ", signale-t-il.

Il suit son fils Simon qui, la saison dernière, a terminé à la troisième place du championnat du monde de duathlon. " J’ai repris l’entraînement il y a un bon mois , poursuit le papa. À Seneffe, c’était ma première épreuve. C’était un chouette parcours à vélo. L’organisation était excellente. Nous étions deux du NSTT. Je suis venu avec Ingrid Cecchi. C’était son premier triathlon ." Elle a terminé septième femme en 1h23'38''.

Sur la distance olympique, Thomas Coupé, du club Turbo de Louvain-la-Neuve, a terminé à la neuvième place au général et à la cinquième place en messieurs 24 ans. Ancien nageur, il a dominé l’épreuve de natation. Il est sorti premier de l’eau et s’est comporté de manière plus qu’honorable en vélo et en course à pied. Il a fini la course en 2h07'00'', à dix minutes du vainqueur, Thomas Vanhalst qui a couru en 1h57'15''.