Amaury Toussaint rebondit à Tubize-Braine

Amaury Toussaint, comment avez-vous vécu ces derniers mois sans foot?

Bien dans un premier temps, moins bien par la suite. Au début, je me préparais à reprendre Stockel, je suis allé voir des matches et visionner des adversaires potentiels et tout se mettait bien en place. Malheureusement, les problèmes ont perduré du côté de Stockel, le temps est devenu long et si j’ai fait preuve de beaucoup de patience jusqu’au mois de janvier, je me suis ensuite rendu compte que j’allais contre un mur, qu’il n’y aurait pas de solutions et j’ai annoncé que je me retirais du projet.

Était-ce le bon moment pour relever un nouveau défi?

C’était surtout l’occasion pour moi de m’imposer en tant qu’entraîneur en nationale. J’étais focalisé sur mon projet à Waterloo mais quand après dix ans de coaching, un club de D3 amateur vous téléphone, l’opportunité était belle. Mais je m’attendais à tout sauf à un tel scénario.

Déçu?

Il est facile de dire aujourd’hui que je regrette d’avoir quitté Waterloo mais on ne refait pas l’histoire. Maintenant, il est clair que si on m’avait annoncé que je tomberais dans une telle situation, je ne l’aurais pas fait. D’un autre côté, cette période un peu spéciale m’a permis de réfléchir et de relativiser les choses. J’ai aussi eu le temps d’assister à des séances d’entraînement données à un niveau supérieur et de m’entretenir avec d’autres entraîneurs pour me permettre de progresser en tant que coach.

Pour en revenir à Waterloo, vous étiez présent au Joli-Bois dimanche pour assister à la finale du tour final de P2 entre Saint-Michel et Waterloo. Qu’en pensez-vous?

J’ai continué à suivre Waterloo ces derniers mois. Ils ne sont pas passés loin d’une montée en P1, c’est dommage et même frustrant. Maintenant, Saint-Michel méritait aussi de monter.