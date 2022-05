Arbitre: Samy Bou Sbiâ.

Cartes jaunes: Leclercq, Salvi, Giraudier.

Carte rouge: Voets (77’, après son remplacement).

Buts: Lachapelle (0-1, 2’), Salumu (0-2, 83’).

WATERLOO : Clercq, Sarango, Gruslet (40’ Tondeur), Bodart (71’ Vanonckelen), Ferreiro, Pilder, Voets (76’ Boudersa), Patureau, Barrias, Lupumba (55’ Mendoça), Weynants.

SAINT-MICHEL: Leclercq, Machi, Leclercq (79’ Blave), Missir, Giraudier, Salvi, Loncour (82’ Vandan), Lambert (73’ Keyaerts), Da Encarnacao, Lachapelle (77’ Salumu), Kitenge (52’ Bassir).

Après ceux de Villers et de Braine B, Il n’y a pas eu de troisième miracle pourWaterloo. Arrivés en finale du tour final grâce à un fameux concours de circonstances, les hommes de Laurent Dricot sont cette fois tombés sur un os. "Nous sommes passés deux fois par le chas de l’aiguille, on était prévenus, on savait que ce serait compliqué mais on se retrouve menés 0-1 après deux minutes de jeu (but de Lachapelle) et j’attendais une autre réaction , regrette le coach du Joli-Bois. Maintenant, le penalty raté (via Patureau qui a manqué une Panenka à l’heure de jeu) a fait la différence. Il y a déjà eu ce penalty raté en fin de rencontre à Villers, ce sont des détails, mais qui portent à réflexion."

Le coach ne tient pas à épiloguer mais Waterloo avait-il vraiment envie de monter en P1, la question se doit d’être posée. "En tout cas, ce week-end, nous n’avons pas été à la hauteur de l’événement , insiste Dricot. Nous n’avons pas été supérieurs ni inférieurs à Saint-Michel mais le bilan est que Waterloo ne sera pas en P1 la saison prochaine. C’est une énorme déception pour le club et il faudra se poser les bonnes questions."

À Saint-Michel, on ne se les pose pas. Avec un deuxième but inscrit par Salumu à sept minutes du terme, la formation bruxelloise n’a pas volé son retour en P1. "Après une longue saison, très fatigante, on a eu droit au match auquel je m’attendais , analyse Dawid Idrissi, le coach visiteur. Je savais qu’on aurait la possession et qu’on pouvait les mettre en difficulté et nous sommes passés au-dessus avec les tripes et du foot." Le coach avait repris l’équipe lors de la descente de P1 en P2 il y a trois ans. Cette saison fut la bonne. "On a ramé, nous sommes passés très proches du titre, il a fallu remobiliser les gars mais ce sont des amoureux du foot, des gamins passionnés, tout le temps à l’entraînement, et je suis fier d’eux. Saint-Michel est une famille et ce retour en P1 est une récompense pour tout le club."