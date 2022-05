"Cette saison et nos résultats, ça va me poursuivre dans ma carrière de coach."

Plusieurs heures après avoir été battu par le Fresh Air Jette sur le terrain du Chenois à Waterloo, le mentor Franck Stevens devait se rendre à l’évidence: ce n’était simplement pas la saison du BC Braine-le-Château qui aura loupé la montée à trois reprises.

Un constat implacable mais au-delà des résultats, l’alchimie brabançonne et les valeurs familiales dégagées par le groupe auront poussé BLC toute une saison durant.

"Le match est fini depuis 4 heures et je peine à réaliser ce qui s’est passé. Rendez-vous compte qu’on était à +13 à la 35e. Je crois qu’on a commis sept pertes de balle, Fresh Air a réussi des transitions, a marqué ses lancer-francs et nous met un 0-13 en quatre minutes. Ensuite ils abordent la dernière minute avec +2."

Privés de plusieurs éléments dont l’un des meilleurs scoreurs de la demi-finale des play-off emportée face à l’École Européenne, les Jettois n’ont jamais tremblé et ont terminé en boulet de canon. Au grand désespoir castellobrainois: "Ils ont mené en début de rencontre, on a égalisé en vue de la mi-temps. Ensuite, ce sont nos meilleures minutes. Je pense qu’on a un moment 15 unités d’avance au troisième quart et puis ils abordent les dix dernières minutes comme vous savez. Globalement, on a vraiment souffert par rapport à leur taille. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs avec chaque fois des nouvelles chances. Cela a pesé sur les débats."

Le coach brabançon soulignait le jusqu’au-boutisme de l’adversaire: "Durant ces dernières minutes, je me suis demandé qui étaient les gars expérimentés et qui étaient les gamins sur le terrain. Je crois que le plus vieux Jettois devait avoir 23 ou 24 ans. Le Fresh Air a évolué à 7, a été mené de 13 points mais n’a jamais rien lâché. Il faut souligner cette mentalité-là."

Braine-le-Château mettra du temps à digérer la défaite mais souhaite déjà se projeter dans le futur. Les trois quarts de l’effectif de Franck Stevens devraient continuer la saison prochaine. L’une ou l’autre signature devraient venir compléter l’effectif pour 2022-23. "Il y a un arrêt, celui de Quentin Dubois, qui a fait un tout gros match et de bons play-off. À 31 ans, il a émis le souhait de souffler pour mieux se consacrer à sa famille" , ponctue Franck Stevens.