Éliminé du tour final après sa défaite aux penaltys à Villers il y a quinze jours, Waterloo se retrouve trois semaines plus tard aux portes de la P1. "Quand on reprend l’historique de ce tour final, on méritait de rejouer cette rencontre face à Villers. Le fait de ne pas rejouer ce match était un choix de leur part" , tient à rappeler le coach du Joli-Bois.

Il reste une étape à gagner si Waterloo veut retrouver une P1 que le club a quittée il y a deux ans à peine. "Si on connaissait Villers et Braine, Saint-Michel est une inconnue. D’après ce que j’ai lu et entendu, ils sont aussi passés par toutes les émotions dans ce tour final et leur gardien a manifestement disputé un gros match pour éliminer Jette le week-end dernier. Eux comme nous aurons rencontré de grosses difficultés pour se retrouver en finale mais je me dis aussi que les deux équipes ont aussi titillé le futur champion dans leurs séries respectives et ce n’est pas illogique de retrouver Waterloo et Saint-Michel à ce stade du tour final."

Avec l’avantage pour Waterloo de jouer à domicile (ce dimanche à 15 h 30), sur son terrain en herbe. "Saint-Michel a disputé 29 de ses 30 rencontres de championnat sur synthétique mais on a vu contre Braine que cela ne veut pas toujours dire quelque chose. Saint-Michel sera un adversaire difficile à jouer avec des qualités offensives et un bon milieu de terrain. Ce sera du 50/50, comme contre Braine, en espérant la même issue."

Falone, blessé lors du dernier entraînement, sera le seul absent.