Tour final D2 ACFF: Une finale sans enjeu à Rebecq, mais pour le plaisir

Alors que la saison des matchs amicaux n’est pas encore à l’ordre du jour, il faudra trouver les mots justes pour motiver les troupes dans le chef de Luigi Nasca. Après la semaine de désillusion vécue ces derniers jours et le refus de licence pour le club, l’ambiance est bien moins joviale du côté du stade du Gobart, où, il y a à peine sept jours, tous fêtaient la qualification pour la suite du tour final après le succès face à Tubize-Braine. D’autant plus, que connaissant le cas de Warnant et le fait qu’ils n’aient pas demandé leur licence, la victoire contre la RUTB ouvrait directement la porte des demi-finales face aux clubs néerlandophones.

Mais, finalement, suite à la décision du CBAS, Rebecq se retrouve logé à la même enseigne que Warnant, finaliste du tour final francophone, mais sans licence, et donc sans espoir (pour le moment, à voir ce que l’appel déposé par le club aura comme suite) de disputer la suite de la compétition.

Pas de quoi enthousiasmer les amateurs de football, mais davantage une opportunité pour le club de faire connaitre une première pige en équipe A à ses jeunes pousses, comme le souligne le coach Nasca. " De toute situation, qu’elle soit bonne ou non, il faut en tirer le maximum de positif. Ce dimanche sera l’occasion pour plusieurs jeunes de vivre une première avec la D2, et je souhaite que les habitués et les anciens donnent leur maximum pour que nos jeunes vivent une belle première. On a vécu une semaine difficilen, mais elle ne doit pas venir obscurcir notre belle saison. J’ai à cœur que nous finissions sur une belle note. Et cette belle note peut être grâce à nos jeunes. "

REBECQ: Dewolf, De Reymaeker, Bova, Demolie, Depotbecker, Bailly, Baillet, Camargo.Observations: Piret et Delsanne sont supendus, Troare, Cordaro et Galvez blessés. Plusieurs joueurs du noyau iront avec la P3. Le noyau sera complété par 7 ou 8 U19.