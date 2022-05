Élisa Peeters signe ses deux meilleurs temps de 2022

Élisa Peeters est qualifiée pour le championnat de Belgique en 50 et 100 m papillon, 50 et 100 m crawl et 50 m dos. Lors de l’Ethias Swimming Trophy le week-end dernier à Charleroi, elle espérait ajouter une épreuve à son calendrier. " J’espérais me qualifier en 100 m brasse pour le championnat de Belgique. Je devais nager en 1'20'', j’ai nagé en 1'21''. C’était ma dernière occasion de réaliser le temps ", indique la jeune nageuse du Boust.