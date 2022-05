Braine B veut bien terminer

Le stade Gaston Reiff étant fermé, ce match entre Braine B et Jette B se disputera à… Waterloo. "Ce sera très dur de jouer ce match pendant que la finale se jouera à côté. On va remuer le couteau dans la plaie car je ne cache pas que la déception d’avoir été battus dimanche dernier est encore bien présente. On est passé à côté de quelque chose de beau mais c’est le foot et il faut en faire abstraction. Dimanche, on jouera pour la gagne, même si c’est pour décrocher une place d’honneur."

Jette B? "Un peu comme nous, c’est très jeune mais avec des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Étant Bruxellois, je sais ce dont ce genre d’équipe est capable et ce sera compliqué. En espérant que l’envie soit là chez mes gars."