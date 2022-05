Première manche ce vendredi soir de la finale des play-off en P1

Jamal Ouriaghli, coach de l’UB Woluwe, qui monte en R2 par la voie directe après avoir terminé la phase classique en tête, voit dans la confrontation une belle opposition de style: "Ce sont deux teams différents. Il y a de grosses individualités aux Anciens 13. Sabri Riahi est un joueur créatif. Mehdi Jedaoudi, c’est un ailier qui sait poster, shooter et qui est terriblement difficile à tenir. Nicolas Neskens a de la taille et sait marquer de loin."

Uccle Europe apparaît plus homogène. "Je vois Uccle comme un bloc. Une entité physique, capable de mettre de la pression, d’être constant dans l’effort et qui agit comme un rouleau compresseur. La formation de Boualem Chekaba me paraît plus régulière, davantage complète inside avec des intérieurs forts au rebond et capables de marquer en s’écartant."

Si Uccle Europe apparaît armé pour cette finale, elle dispose aussi de puissantes individualités. "Lors du match décisif UBW – Uccle, c’est le jeune Rayan Chekaba qui a surpris avec 20 ou 26 points marqués. Il y a toujours quelqu’un dans cette équipe qui est capable de sortir du lot."

Les Anciens 13 sont la seule équipe à avoir battu en phase régulière United Basket Woluwe. "Pour se donner une chance, les Anciens 13 doivent être au rendez-vous de cette finale. Ils nous ont infligé notre seule défaite du championnat. Ils nous avaient battus à la loyale et ce jour-là, le trio précité avait été remarquable en attaque comme en défense. Si on fait une comparaison avec des styles de pays, Uccle Europe c’est plus la rigueur allemande. Anciens 13 c’est plus la créativité italienne. La motivation et la forme du moment décideront" , conclut le coach de l’UB.

La première manche a lieu ce vendredi soir (20h30) à Uccle. Le retour est prévu au Quai du Charbonnage lundi. La belle aurait lieu jeudi à Uccle.