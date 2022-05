Deux parcours sont proposés par les organisateurs, l’ASBL Running & Outdoor Sombreffe, ce samedi 14 mai, à savoir 12,5 et 5,5 kilomètres. "Ils sont un bon mix entre asphalte et chemins campagnards. Ils ne présentent pas de grosse difficulté si ce n’est une surprise finale" , indique ainsi Olivier Moreaux.

Les deux départs auront lieu simultanément à 15h. La séparation entre les deux distances a lieu après environ un kilomètre de course. Deux ravitaillements seront présents sur le grand parcours et un sur la petite distance en plus du ravitaillement final. Le secrétariat ouvrira à 13h.

Comme pour toutes les courses du Challenge du Brabant wallon, il est désormais possible de se préinscrire sur Goal Timing jusque la veille. L’inscription sur place est bien entendue possible.

Côté pratique, l’organisateur a prévu des vestiaires et douches qui seront disponibles au complexe sportif de Sombreffe.

Il est toujours possible pour les marcheurs de prendre part à l’événement, mais le départ est alors prévu à 14h30. La remise des prix est programmée autour de 17h30.

L’adresse du jour? Salle de Saint-Laurent, rue du Tienne de Mont, à Sombreffe.

Infos? Olivier Moreaux au 0477500259