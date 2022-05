L’ASUB retrouvera Soignies le 29 mai en play-off

Les deux équipes se rencontreront en demi-finale des play-off, le 29 mai, à Soignies.

La Hulpe est assuré de la première place

De son côté, La Hulpe est assuré de terminer en tête et de jouer sa demi-finale chez lui grâce à son succès 7-54 à Frameries. "L’agressivité positive de notre adversaire nous a un peu surpris, mais celui-ci manquait un peu de maturité, et ce match nous a permis de donner du temps de jeu à tout le monde et de continuer à travailler, résume l’entraîneur, Alex Palacci. On rencontrera probablement Dendermonde en play-off à moins que ce dernier se plante lors de son dernier match et que le Kituro en profite."

De son côté, le ROC Ottignies s’est imposé 66-10 face à Oudenaarde lors d’un match amical et 25-0 officiellement puisque son adversaire avait déclaré un forfait administratif.

La phase classique se clôturera le dimanche 22 par un derby entre La Hulpe et l’ASUB tandis que le ROC se rendra à Boitsfort.

Chez les dames, La Hulpe a gagné son dernier match par forfait contre Gand. "Si ça nous arrange? Oui et non. Car on ne sait pas si les blessées seront rétablies pour les play-off, donc on teste des choses avec les joueuses présentes, et on n’a pas su les mettre en place sur le terrain" , regrette Alex Palacci.

Les demi-finales des play-off opposeront La Hulpe à Dendermonde et le Kituro à Frameries le samedi 21 mai.