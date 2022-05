La R1 de Waterloo visera la montée en TDM2 la saison prochaine

3 départs, 3 arrivées

La formule du championnat en deux poules est désormais révolue. La série passe de 16 à 14 équipes. Le système des play-off sera donc aussi adapté en fonction de cela.

Waterloo s’est donc vite mis au boulot pour préparer ce nouveau championnat. D’abord pour compenser les départs de Fabian De Petter pour le BC Genappe Lothier, celui d’Andrea Michilien (Fleurus, P1) et la fin de carrière d’Alessio Bastianini. Il y a trois départs et donc trois arrivées. Arnaud Vancampenhout revient chez lui à Waterloo, Cédric Brassine vient de la R2 du Fresh Air et Jonathan Kabangu apportera son expérience de la TDM1 en venant du Royal 4. " On conserve la même ossature avec trois renforts avec l’ambition d’être champion et viser la montée en TDM2, balance directement la présidente de Waterloo. J e me donne la saison pour préparer le dossier licence, trouver les budgets et donc des partenaires et sponsors. Je vais travailler là-dessus la saison prochaine. C’est le niveau national, il faut mettre en place des choses. C’est aussi un autre budget. Sportivement, la TDM2, c’est tout à fait dans nos cordes et c’est évidemment lié à une ambition globale et une politique sportive au sein du club car au-delà des ambitions, il faut pouvoir se maintenir à ce niveau, avec les jeunes formés chez nous. Pour la saison prochaine, nous alignerons trois nouvelles équipes, tout cela avec notre nouveau coordinateur sportif maxi basket, Jaume Avino."

Les U18 invaincus, le titre en P3 dames

Waterloo a connu une belle saison et pas seulement avec sa R1. " Nous avons une belle équipe U18 élite qui est championne invaincue de sa catégorie et qui a aussi gagné la finale de coupe. Je suis très contente car nous pourrons enfin avoir une équipe U14 régionale et une équipe U17 régionale. En plus, nos dames sont championnes en P3 et montent en deuxième provinciale. Finalement, si on tire un bilan sur la saison, c’est une belle saison. En tant que présidente je suis très contente que le dur labeur engagé soit ainsi récompensé. Pour les jeunes du club, il y a une volonté de leur permettre d’acquérir de l’expérience pour qu’ils puissent un jour, pourquoi pas, prétendre à renforcer notre équipe première dans le futur. Par rapport à cela, nous sommes évidemment très heureux d’apprendre la volonté de la commune de construire un nouveau hall des sports au Chenois pour 2026. Les perspectives sont encourageantes et notre projet de monter en TDM2 en devient plus cohérent. Pour nos 350 membres actuels, c’est un peu la cerise sur le gâteau. En attendant, ce nouveau hall, avec nos équipes en plus, il va falloir jongler avec les disponibilités de salle. Mais on va trouver des solutions."