BarrageD2: Y a-t-il un réel espoir pour Chastre?

Les deux dixièmes et les deux onzièmes de chaque série se maintiendraient d’office et l’on repêcherait à partir du meilleur douzième en cas de nouveau désistement. Cela veut dire que Chastre devrait terminer meilleur treizième et qu’un total de sept provinces ne monte pas pour se maintenir en D2. Ce qui semble très peu probable. "J’ai l’impression que c’est plus pour la forme qu’autre chose mais on doit le jouer à 200% pour aller chercher ce petit espoir et quand même sortir de cette saison la tête haute."

En ce qui concerne l’adversaire, "Havinnes a récolté 18 points en D2A avec une joueuse ayant marqué dix goals, mais une série n’est pas l’autre et on doit rester concentré sur ce qu’on sait faire. J’aurai quand même un noyau de quinze avec trois joueuses de D1 (Houbrix, Wertbrouck et Genard) et on va essayer de gagner en marquant un maximum avant d’aviser pour la suite."

Le match aller se joue ce samedi (18h) à Mont-Saint-Guibert puisque l’Orne Cup, gros tournoi de jeunes, a lieu à Chastre. Le retour est prévu samedi prochain (15h) à Rumillies (Tournai) puisque le terrain d’Havinnes a déjà été retourné en vue de la saison prochaine.