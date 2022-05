P3B: Parti de rien, Waterloo B a joué le titre

Le parcours des Waterlootois aura été étonnant pour un groupe constitué sur le tard. "On s’est connu le 28 août lors du premier match et on a entamé le championnat sans préparation alors que dans ma vision de coach, c’est la partie la plus importante. Et on s’en est bien sorti en débutant par un 18/18! On peut avoir des regrets sur certains matches car on a perdu des points contre des équipes moins fortes, comme on a perdu pas mal de joueurs avec une équipe A au-dessus et si je suis content pour eux, ça nous a empêchés d’aligner deux fois le même onze. Mais je pense qu’on peut être fier du travail accompli car on a compté sur tout le noyau à l’esprit familial. On est la seule équipe B dans le Top 3, ça s’est joué sur la motivation pure car il n’y avait aucune prime, et le fait d’avoir battu deux fois le champion (10-1 sur les deux matches) est aussi une grande fierté."

Dias cherche un challenge

Olivier Houben est ravi du parcours réalisé par la P3. "Cette saison fut une magnifique surprise , souligne le Team Manager waterlootois. On a su trouver un équilibre qu’on n’attendait pas et Carlos a su insuffler une âme à ce groupe. Je suis déçu pour ces garçons car on ne m’enlèvera pas de l’idée que c’était le meilleur groupe de la série et ce n’est pas un hasard si on a battu Porto à deux reprises. Notre bête noire fut l’AFC Braine, qui joue chez nous, et contre qui on a concédé six points. Ça et les deux points récupérés par Porto suite au forfait de Saintes ont fait la différence. Là, je vais entamer mon travail avec la P3 en cherchant un entraîneur et on espère recréer une équipe de qualité car plusieurs joueurs venus avec Carlos vont partir avec lui."

À bientôt vingt-huit ans, Carlos Dias est à la recherche d’un nouveau défi. "Je ne remercierai jamais assez le club et Olivier Houben de m’avoir tendu la main et je suis convaincu qu’on retravaillera un jour ensemble. Quand je suis arrivé, leurs ambitions étaient déjà définies, c’est pourquoi j’aimerais diriger une équipe première, quel que soit le niveau, afin d’avoir le contrôle et ne pas dépendre de l’équipe au-dessus. C’était ma première vraie saison comme entraîneur puisque je faisais de la formation au Congo avant la période Covid à Moreda Uccle. Et même si je suis un jeune coach, j’aime les challenges, limite comme à Waterloo où l’on est parti de rien."