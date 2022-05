La Haute École Léonard de Vinci multiplie les événements sportifs. Ce week-end, le département AESI Education physique de l’école woluwéenne organise un trail ouvert à toutes et tous, du côté de Chaumont-Gistoux. Un parcours de 10, 16 ou 23 km en pleine nature qui plaira aux grands sportifs mais aussi aux joggeurs du dimanche.

Ce trail s’inscrit également dans le cursus scolaire des élèves. "Il s’agit, pour nos étudiants en AESI Education physique (EPS), de clôturer leur première année de formation avec un beau défi de plus de 20 km. Ce trail s’inscrit dans une unité d’enseignement abordant la physiologie humaine et la condition physique" , expliquent les organisateurs.

Un trail organisé à Chaumont-Gistoux et pas à Bruxelles donc. "Les trails en Belgique ont un tel succès qu’il n’a pas été facile de trouver le terrain de jeu idéal et surtout vierge. C’est ainsi que nous avons atterri à Chaumont-Gistoux où, les bois de Chaumont, de l’étoile, de Bonlez et de Glabais ont parfaitement répondu à nos attentes. Nous avons pu concevoir trois beaux parcours vallonnés (10-16 et 23 km) empruntant des sablières, des sentiers boisés, des chemins campagnards et quelques belles petites côtes."

Organiser un tel événement fut un challenge pour l’école. "Avant l’organisation de notre propre trail Vinci en 2018, nous emmenions nos étudiants sur des organisations extérieures. C’est ainsi que nous avons participé à plusieurs Trail des Bosses, Crêtes de Spa, Trail de Gougnies, Descente de Lesse, Trail de Somzée… Suite à ces belles expériences, il était temps d’organiser notre propre événement. Et c’est ainsi qu’en mai 2018 nous avons lancé la première édition du Trail Vinci."

Cette édition 2022 sera la quatrième. "Après l’annulation forcée de ces deux dernières années, c’est avec un réel enthousiasme que nous lançons cette 4e édition. Les étudiants sont quant à eux particulièrement motivés à l’idée d’en découdre. Même si certains sont impatients, d’autres en revanche, redoutent particulièrement cette épreuve de plus de 20 km. Afin d’accueillir un maximum de monde, en plus de la distance de 23 km (imposée à nos étudiants), nous proposons également un 10 km et un 16 km. Ces deux distances, plus abordables, feront le plaisir des petits comme des grands. Les inscriptions sont également ouvertes pour les marcheurs."