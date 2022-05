Le contrat est rempli pour Huppaye

L’équipe est à sa place. "Notre premier tour a été excellent et le deuxième plus difficile. Il y a des circonstances atténuantes car on a dû composer avec quelques blessures importantes et on s’est retrouvé trop vite dans cette position où l’on ne pouvait plus rattraper les deux premiers et les équipes derrière ne pouvaient plus nous rattraper. C’était dur de rester motivé tandis que nos adversaires l’étaient pour atteindre un objectif qu’ils n’avaient pas forcément au départ."

Le contrat a été rempli malgré tout "car mis à part le match à Jodoigne, on n’a jamais été en dessous d’un adversaire. On a remis les pendules à l’heure par rapport à nos perspectives d’avenir lors de nos deux derniers matches de la saison. D’abord en championnat où la victoire de Mélin était un peu flatteuse tandis qu’on s’est rassuré sur l’état de notre noyau, puis au tour final contre Walhain où l’on a été à leur niveau pendant les nonante premières minutes."

3 départs, 3 arrivées

Avec des installations flambant neuves, l’Alliance est sur de bons rails. "C’est un magnifique outil il est désormais plus facile de travailler" , apprécie Marc Warnant qui a donné son accord pour poursuivre à la tête de l’équipe la saison prochaine.

Mais il faudra compenser les départs de Klompkès (Vissenaken), Henquet (SC Jodoigne) et Fontaine (retour à Chastre?). "Le départ de ces trois joueurs cadres va être compensé par trois arrivées et on recherche encore un attaquant. Je pense qu’on aura une équipe compétitive et on essayera de faire aussi bien en sachant qu’on n’aura plus un épouvantail comme Jodoigne dès le départ."