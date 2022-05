Le BC Brainois arrête, Braine-le-Château pourrait prendre sa place en P1

C’est un peu le paradoxe du championnat du BC Brainois, qui a fini dixième lors de cette saison 2021-2022. L’équipe a eu un nombre invraisemblable de blessés ou d’absents, a vu son coach Frédéric Doncq démissionner avant la fin du championnat et a assuré tout juste son maintien en P1 grâce à des joueurs de sa P3. L’expérience et la grinta des Fumière et Cognioul auront permis aux Brabançons de garder la tête hors de l’eau. La P3 justement, c’est le seul niveau où évoluera le club résidant à Lillois la saison prochaine.

Maeter et Vancamp devraient rejoindre le voisin, Braine 2001. Savelkoels et Marien devraient se diriger vers le club qui les a vus éclore (Waterloo). La décision du BCB entraîne une conséquence directe: pour que le championnat 2022-2023 redémarre à quatorze équipes, un troisième montant de P2 accompagnera à l’étage supérieur les champions Royal IV Brussels (P2A) et La Cordiale (P2B).

Sortis vainqueurs des demi-finales, Braine-le-Château et le Fresh Air Jette sont à quarante minutes de la P1. BLC a disposé d’Argentine en deux manches sèches. Le Fresh Air, lui, a dû avoir recours à une belle (disputée ce jeudi soir à Jette) pour sortir victorieux de son duel avec l’École Européenne (75-69).

S’il a admis une certaine lassitude mentale et physique car son équipe n’est pas loin d’avoir disputé – toutes compétitions et matchs de pré-saison confondus – 45 rencontres cette saison, le mentor castellobrainois Franck Stevens avait confié préférer affronter en finale la jeunesse jettoise plutôt que l’expérience et la taille ixelloise.

Ce test-match, ce dimanche à 12h30 au Chesnois à Waterloo, impose un autre sacrifice au coach de BLC qui aurait dû passer tout le week-end de villégiature dans les Ardennes. Les prochains jours nous diront si le jeu en valait la chandelle?