La Dream Team a défié la N1 de Guibertin pour les 40 ans du club

Pour les 40 ans de Guibertin, le public était invité à élire les joueurs passés au club au cours des quarante ans pour former une Dream Team. Les élections avaient lieu pour chacun des postes que l’on retrouve sur le terrain. Les joueurs ayant évolué au sein de l’équipe première ont reçu le plus de suffrages, à savoir Sébastien Dumont (libero), François Lecat et Petr Klar (ailiers), Robert Wojcik (opposite), Piero Pradenas (?) et Fabian Belemans (centraux), Sven Sophie et Renaud Dillien (passeurs). Suivaient ensuite Ugo Blairon (libero), Sven Sophie (passeur), Marc Lechien (ailier), Hans Goverde (central) et Roman Abinet (opposite).