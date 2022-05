La cerise sur le bon gâteau mélinois

Le parcours aura été fait de hauts et parfois de bas. "On a eu du mal à trouver la bonne composition, le schéma tactique et les automatismes. Du coup, on a perdu des points à droite et à gauche face à des équipes moins fortes parce qu’on n’a pas réussi à gérer les bas. Cela dit, notre deuxième tour fut nettement meilleur."

Le gros point positif est cet esprit mélinois que notre interlocuteur voulait à tout prix retrouver. "Je suis fier qu’on ait renoué avec cet esprit qui fait l’identité du club. Cette cohésion de groupe nous a permis de terminer dans le Top 5 et on est déjà très motivé pour repartir là-dessus la saison prochaine."

Déjà de bons renforts

Le staff dans son entièreté (Benoit Lamine, Christophe Fauville et Andreas Bachir) a prolongé. Le club annonce déjà les arrivées de Terry Brieven, Tarek Jamaï (Orp), Adrien Draye (retour de Beauvechain), Jérémy Fareneau (Mont-St-Guibert) et Sacha Hagnoul (Jandrain). Deux autres transferts seront confirmés dans les prochains jours. "On a mis l’accent sur des joueurs qui s’intégreront facilement comme Terry et Tarek qui ont l’expérience de la P2 et qui reviennent chez nous en quelque sorte pour boucler la boucle. Et on a sauté sur l’occasion en ce qui concerne un buteur comme Fareneau. L’ensemble du noyau actuel devrait rester, et il y avait cette volonté de nous renforcer dans toutes les lignes. Le but est d’être aussi ambitieux que cette année en étant plus vite assuré du Top 5."