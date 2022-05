Un titre de joueuse belge de l’Année mérité pour Maxuella Lisowa

Malines qui vient justement de rafler le titre à Braine, a resigné la Chilienne Morrison et a (urait) fait la demande pour disputer l’EuroLeague la prochaine saison.

Lisowa a obtenu 63 points au référendum organisé par le quotidien flamand Het Nieuwsblad. Elle devance Laure Resimont (Kangoeroes), 2e avec 39 points, et Jaleesa Maes (Panthers), 3equi a recueilli 31 points. Lisowa succède à Billie Massey lauréate les deux années précédentes.

Le sacre est mérité pour son coach, Fred Dusart: "C’est une joueuse qui a progressé au fur et à mesure des années. C’est une fille qui a gagné sa place. Elle était 12-13e joueuse sous Ainars Zvirgzdins. Quand je suis arrivé à Braine, honnêtement, je ne la connaissais pas. Au bout de deux mois, je lui ai donné sa chance et elle était titulaire dans un match d’EuroLeague."

Arrivée en 2017 aux Castors, Lisowa a progressé à pas de géant et a pris de la maturité. "On (NDLR: avec l’assistante Luba Drljaca) s’est battu avec Maxu pour qu’elle travaille son shoot extérieur. C’était la méthode serbe, hein, elle ne quittait pas la salle tant qu’elle n’avait pas 80% de réussite aux shoots extérieurs. Maxu s’est bien développée individuellement et au plan physique, elle s’est soignée au niveau musculation. Elle prend soin de son corps et elle fait aussi un rituel au niveau des assouplissements du dos. Au plan mental, j’étais un peu perfide avec elle, je n’ai pas hésité à la recadrer quelques fois. Elle me demandait si je n’étais pas son père mais notre relation était bonne."

Tactiquement, Lisowa a pu également s’exprimer dans un contexte sportif favorable. "Notre secteur intérieur était un peu plus faible. La saison avant avec Alexander et De Souza, on avait deux intérieures qui occupaient bien la raquette et limitait les espaces de dribble. Cette saison, avec Dornstauder et Berezhynska qui s’écartaient, cela donnait de l’espace à Maxu. Elle en a bien profité" , conclut le coach Dusart.