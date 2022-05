P1: La tornade De Neve De Roden a tout raflé cette saison!

Impliqué directement dans 39 des 82 goals inscrits par son équipe, "Monsieur 48%" est clairement le joueur de la saison en P1. " Ce fut une saison extraordinaire et je ne m’y attendais vraiment pas , explique De Neve De Roden. Je remercie d’ailleurs le coach Palavicino et le comité pour leur confiance. Sergio n’a pas hésité à me lancer directement dans le grand bain, en tant qu’ailier, et nous avons formé un sacré trio avec Maxence De Croes et Matthieu Muland Kayij."

Le serial buteur aura été la hantise de toutes les défenses cette saison. Son pied gauche magique lui a presque permis de réaliser un grand chelem cette saison puisqu’il a marqué contre toutes les équipes de la série, exceptés Lasne-Ohain et le BX Brussels. " Ces belles statistiques sont d’abord le fruit d’un travail collectif. Ce n’est pas pour rien que Grez est la meilleure attaque et la meilleure défense de série. Nous avons tous tiré sur la même corde et évolué à un très bon niveau."

Pion indispensable de l’échiquier de Sergio Palavicino, Ernest De Neve De Roden a grandement contribué aux bonnes performances signées par Grez-Doiceau cette saison. Éliminés aux portes de la finale des play-off, il n’aura pas manqué grand chose aux gars du Stampia pour fêter une montée en Division 3. " Cette élimination face au Sporting Bruxelles me reste encore en travers de la gorge tout comme celle face à Lasne-Ohain en Coupe de Brabant. J’aurais aimé jouer cette finale au Stade Machtens et vivre cet engouement."

Le goleador de 19 ans laissera probablement un grand vide du côté de Grez-Doiceau. " Je ne doute pas qu’ils seront encore compétitifs la saison prochaine et qu’ils se battront pour les places d’honneur. Le noyau aura encore fière allure et il y a énormément de jeunes de talent au club."