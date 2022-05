1. LA SURPRISE

On attendait Ohain ou Jodoigne et c’est finalement Mont-St-Guibert, troisième, qui finit meilleur club du BW. "La saison a été magnifique et on aurait signé des deux mains pour un tel résultat avec un petit noyau, parfois limite et renforcé par des filles de P3, indique Alain Charlier (T1). À l’exception de deux ou trois matches où l’on est passé à travers, je suis super fier des joueuses et la victoire contre Anderlecht restera dans les annales. Tout le groupe continue, on va essayer de se renforcer un peu, et sans doute créer une troisième équipe pour le fun."

2. LA RÉACTION

Après deux tiers de saison mitigés, Jodoigne a terminé par un 15/18 qui lui permet d’être classé cinquième. "On est déçu que la saison se termine car si elle a commencé très tôt, on était dans une bonne dynamique et l’ambiance n’a jamais été aussi bonne , remarque Gilles Marko (T1). Si on avait livré un premier tour comme ça, on serait plus haut alors qu’on n’est qu’à quatre points du deuxième. On est content de la réaction et de la solidarité entre les noyaux, et on a hâte d’aborder la saison prochaine où l’on visera le Top 3 sans hésiter. Le staff reste inchangé et deux ou trois filles ont déjà signé."

3. LA DÉCEPTION

Lasne Ohain espérait figurer dans le Top 3 et se classe finalement sixième au terme d’un second tour compliqué (7 points sur 30). "On avait très bien débuté en étant positionné à la deuxième place, mais on s’est un peu brûlé les ailes, explique Olivier Minsart (T1). Car il y a eu des absences, des blessées et un manque de réussite au cours de la deuxième partie, et ce fut plus difficile mentalement. La nationale n’est plus un objectif à court terme, on va vivre saison après saison, et on va essayer de se renforcer avec des transferts en interne puisque nos jeunes ont quand même pris 74 points en P3."

4. LA PROMESSE

Chastre C termine septième avec 22 points au compteur en ayant aligné de belles promesses pour le futur. "On est content du résultat car on a fait monter beaucoup de jeunes, preuve que la formation fonctionne bien" , sourit Didier Gelders (président). "Le niveau étant moins élevé qu’en D2, les filles ont pris plus de plaisir, plus de points et ont marqué plus de buts" , note François Marot (T1).

5. La suite

Champion, AnderlechtC doit décider s’il monte en D2 ou s’il reste en P1. S’il fait l’impasse, le BX devrait monter à sa place. Si la descente de Chastre B en P1 se confirme, Chastre C sera relégué en P2. Afin de retrouver un championnat à quatorze équipes, il pourrait y avoir jusqu’à trois montants de P2 en P1: Maccabi, Wavre-Limal et peut-être Nivelles puisque le White Star D, troisième, a déjà une équipe en P1.