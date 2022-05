Laurent Jamotte a quitté Braine par un doublé

L’histoire s’était déjà présentée en championnat avec une équipe de Braine qui menait 0-3 avant de laisser Waterloo revenir à 1-3 sur penalty puis à 2-3, passant tout près de l’égalisation à la dernière minute. "Ils y sont cette fois arrivés et les circonstances me laissent un petit goût de trop peu car on ne pouvait pas perdre ce match."

Sans faire trop de bruit, les jeunes Brainois s’étaient mis à rêver de P1… "On ne va pas dire que c’était devenu un objectif mais on voulait jouer tous nos matches à fond et les gagner. Il ne faut pas oublier que l’objectif de la saison était d’assurer le maintien de l’équipe en P2 mais on a vite vu qu’il y avait des qualités dans l’équipe pour espérer autre chose de la saison."

Laurent Jamotte faisait partie du noyau de la D3 du RCS Brainois cette saison. "C’était ma première saison en D3 et je suis déçu car je n’ai été titulaire qu’à trois reprises avec trois buts à la clé et je n’ai pas beaucoup joué en D3. Je me suis retrouvé avec la P2 ces huit derniers matches, ce qui m’a permis de sauver ma saison."

Il est bien placé pour situer l’écart qui sépare la D3 et la P2. "Ce n’est pas une question de technique ni de vitesse de jeu mais plutôt d’expérience avec en D3 des gars qui ont joué plus haut. C’est pour cette raison que voir l’équipe B de Braine monter en P1 aurait été une bonne chose afin de réduire l’écart de deux divisions à une."

Auteur de deux buts dimanche dernier à Waterloo, Laurent Jamotte en aura inscrit quatorze avec la P2. Ce bilan chiffré n’évoluera pas car il s’est blessé le week-end dernier et ne jouera pas le match de consolation ce week-end face à Jette. Sa saison est terminée, son séjour au RCS Brainois aussi. "Je me suis engagé avec l’ES Braine pour la saison prochaine, Je sais que ce sera en P2 car l’équipe descend mais j’ai 24 ans et à mon âge, ma priorité est de jouer."