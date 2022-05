Samuel Kaminski, le meneur nivellois, estime que cette égalité correspond bien à la valeur des deux noyaux. " Il est logique parce que nous sommes deux équipes du même niveau. Malheureusement, au match aller de ces play-off, nous avons un peu loupé le coche surtout parce que nous avons très mal défendu en première mi-temps. Mais pour le reste, nous avons fait un très bon match. On le perd dans la dernière minute parce que nous manquions de rotation. À ce moment important du match, nous n’étions sans doute plus assez lucides. Je suis convaincu que nous avons toutes nos chances. Et nous l’avons montré au premier match, nous avons fait peur à Profondeville. Nous sommes capables d’aller chercher la victoire chez eux."

Ce sera toutefois sans leur capitaine Olivier Beaumont qui doit déclarer forfait. " Malheureusement, vendredi dernier, nous avons perdu Olivier sur un coup de coude en fin de match. Mais on récupère Noah Cockmartin qui était absent pour cause de COVID."

Une fois que tu es en play-off, tu joues pour aller le plus loin possible

Le noyau sera complété par deux jeunes Nivellois: Florian Scalais et Jason Vandermousen. "Cela risque d’être compliqué de les lancer dans un tel match car ce sera très serré , ajoute le meneur nivellois. n restera un peu court au nive au des rotations mais c’est aussi une autre force de l’équipe. Comme tout le monde va passer beaucoup de temps sur le terrain, ça va permettre à tout le monde de rester bien dans le match et surtout d’être concentré jusqu’au bout. Il faudra juste essayer de gérer les fautes, mais cela, c’est le boulot du coach. On sait qu’il y a une option sur la finale. Une fois que tu es en play-off, tu joues pour aller le plus loin possible. L’objectif est de gagner ces play-off."

Le parcours des Nivellois est assez incroyable. Promus de P1, ils avaient abordé leur première saison en régionale 2 avec une victoire et puis le Covid est arrivé et le championnat a été arrêté. Après une saison sans basket, les Nivellois avaient repris le championnat sans réelles ambitions si ce n’est celle de se maintenir. Aujourd’hui, les voilà aux portes de la finale des play-off. " C’est plutôt pas mal, sourit Samuel. Je pense que personne ne s’attendait à ce qu’on soit à cette place-là. Nous-même, on ne s’attendait pas à gagner autant de matches. On savait qu’on allait se sauver, mais on ne pensait pas être aussi forts. Cette place en play-off, c’est le fruit du travail de toute l’équipe. Toutes les semaines, on s’entraîne à fond, avec la TDM2, qui nous aide. Tout le monde a beaucoup progressé. Nous avons gagné en physique et en automatismes. C’est grâce à notre travail acharné."

On a tous à cœur de finir le job en beauté

Le début de match sera donc déterminant. " Pour mettre de la pression directement. La pression est pour Profondeville. Pas pour nous. Profondeville a annoncé son souhait de vouloir monter. Pour nous, ce match ce n’est que du bonus. On sait qu’ensuite, il y a encore potentiellement trois matches derrière. Tout le monde dans l’équipe a vraiment envie de continuer l’aventure le plus longtemps possible et donc aller jusqu’au bout et pourquoi pas être champion. La saison prochaine, certains se concentreront sur la TDM2 du club. Personnellement, je rejoins Castors Braine. Mon frère Adrien va au BC Genappe Lothier. On a donc tous à cœur de finir le job en beauté."