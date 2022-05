Licence en suspens à Rebecq qui a fait appel

Le club a rentré son dossier de demande de licence il y a déjà quelques semaines maintenant. Celui-ci avait été rejeté une première fois par la commission des licences car certains documents manquaient. Mais entre-temps, le club s’est mis en ordre et a fourni les quatre pièces manquantes, ce qui aurait dû, dès lors, lui permettre de décrocher la licence pour la D1 Amateurs.

Mais la CBAS en a décidé autrement, évoquant un délai non respecté. Thierry Demolie, président rebecquois, revient sur le déroulement des événements. " Nous avons appris ce lundi soir que le CBAS avait estimé que le délai imparti pour compléter notre demande avait été dépassé et dès lors notre licence n’est pas accordée. Nous savions que seule cette raison pouvait être invoquée pour bloquer notre licence, car si on ne se concentre que sur le dossier, tous les éléments demandés ont été fournis. Mardi dernier, quatre points de notre dossier avaient été contestés par la fédération. Le diplôme de notre entraîneur n’était pas au bon format, il nous manquait l’attestation de l’administration fiscale prouvant que nous n’avons aucune dette, l’attestation de la Régie des Infrastructures de la ville de Tubize, confirmant qu’en cas de montée en D1, nous serions autorisés à jouer au stade Leburton et le rapport de notre réviseur d’entreprise, qui s’est avéré être positif et que nous avons déposé vendredi. Il faut se rendre compte qu’un rapport ne se fait pas en une journée et nous avions alors demandé un délai jusqu’à vendredi dernier que pour fournir ce rapport. Alors, certes, nous avions du retard, mais le délai imparti a également été raccourci en cours de route pour savoir quel club avait la licence ou non avant le début du tour final. Nous avions directement fait opposition à cette mesure, car le délai devenait trop court pour notre réviseur. Face à cette situation et l’impossibilité de fournir l’ensemble des éléments pour mardi dernier, le CBAS nous a communiqué de tout de même rentrer les pièces manquantes pour vendredi dernier, sans garantie qu’un délai nous serait bel et bien accordé, ce que nous avons fait. Il faut savoir qu’historiquement, plusieurs clubs ont déjà bénéficié d’un tel délai. Nous allons donc faire appel de cette décision, surtout notre dossier est complet. "

Tubize pourrait en profiter

Au niveau sportif, cette situation pourrait bien chambouler pas mal de choses. En effet, si cette décision confirmée dans les prochains jours, et ce malgré l’appel de Rebecq, c’est la RUTB qui serait alors repêchée pour la suite du tour final, puisqu’il s’agira alors du seul club de la D2 ACFF, qualifié pour le tour final à avoir sa licence.