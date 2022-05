La RUS Rebecquoise ne déroge pas à cet adage. En effet, si à la suite de la qualification de Rebecq, tombeur de la RUTB samedi soir, beaucoup d’observateurs mettaient en avant, en plus de la belle mentalité affichée par le groupe, un gros travail tactique qui aura permis de prendre la mesure des Tubiziens. Un travail que Luigi Nasca souhaite attribuer à l’ensemble de son staff, avec qui il forme une vraie équipe et tout particulièrement à son T2, Dimitri Leurquin. " On travaille main dans la main avec Dimitri, il n’y pas de T1 et de T2 entre nous, nous sommes les deux coaches de Rebecq. Dimitri est quelqu’un qui prend des initiatives et qui fait toujours passer les intérêts du groupe avant le reste. Il a d’ailleurs instauré une super tradition: tous les vendredis soir, le staff va manger chez l’un des partenaires du club. Ces moments-là n’ont pas de prix et font aussi partie du travail. "

Et ce travail d’équipe se répercute bien évidemment sur le terrain et rapporte gros au club. En effet, si souvent Luigi Nasca et Dimitri Leurquin sont les principaux cités, on peut parler d’un trio à la tête de l’équipe en ajoutant l’entraîneur des gardiens Jean-Marc Thielemans. Celui que tout le monde surnomme Cœur , tant il est apprécié au club, sera parvenu, ce samedi encore, à mobiliser son gardien Kévin Dewolf, pourtant sur le départ, pour cette rencontre décisive, puisque ce dernier a sorti le grand jeu lors de la séance de tirs au but, en repoussant deux essais tubiziens.

Un staff qui a le sens des détails, chers à Luigi Nasca. " Nous sommes des passionnés et quand on est passionné on ne laisse rien au hasard. Je sais que parfois j’impose une certaine rigueur peut-être quelque peu excessive, mais j’ai la chance de collaborer avec Dimitri et Jean-Marc qui sont tout aussi acharnés, voire aussi fous que moi! (rires). Quand on regarde cette séance de penaltys, c’est le parfait exemple que rien n’est bâclé. Jean-Marc et son gardien ont bossé tous les détails, et au final cela a été la clé de notre succès. "

Au-delà de Leurquin et Thielemans, Luigi Nasca a à cœur de mettre en avant aussi les autres membres du staff. " Que ce soit Ben notre kiné qui est aux petits soins pour nos joueurs, Laurent Simon qui fait tout pour que le groupe vive le mieux possible, ou encore Luc qui se dévoue quotidiennement, nous avons la chance d’être entourés de gens formidables. C’est ça aussi la famille Rebecquoise! "